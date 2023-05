Vorig jaar lekte er al beelden die verklapten dat Helldivers 2 in ontwikkeling is. Tijdens de PlayStation Showcase heeft ontwikkelaar Arrowhead de game dan ook eindelijk officieel aangekondigd. Net zoals het origineel uit 2015 gaat het wederom om een coöp shooter waarin je democratie via de loop van je geweer verspreidt.

De game draagt zijn politieke humor vol trots. Daarvoor is er goed naar Paul Verhoevens Starship Troopers gekeken. Helldivers neemt zichzelf totaal niet serieus en dat is in het origineel een ijzersterk punt. De game komt dit jaar uit voor zowel de PlayStation 5 als de pc. Een exacte releasedatum is nog niet bekendgemaakt.