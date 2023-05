We weten dat One More Level Studio al geruime tijd bezig is met een vervolg op de bliksemsnelle actieplatformer Ghostrunner. Vooralsnog hebben we slechts een release window en wat concept voorgeschoteld gekregen.

Tijdens de PlayStation Showcase werd echter een korte trailer gedeeld die wederom de vliegensvlugge actie tentoonstelt en het ziet ernaar dat we niet alleen te voet door de levels heen gaan rennen.