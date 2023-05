Remedy Entertainment heeft tijdens de PlayStation Showcase een nieuwe trailer van Alan Wake 2 getoond. De studio had reeds aangekondigd een ietwat andere kant op te gaan qua genre en in de beelden is goed te zien dat dit inderdaad de eerste survival-horrorgame van de studio wordt.

Sam Lake, het originele gezicht van Max Payne, komt ook nog even voorbij. Naast de nieuwe trailer, waarin we ook eindelijk gameplay zien, is ook de releasedatum van de game bekendgemaakt. Alan Wake 2 lanceert op de 17 oktober voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en de pc.