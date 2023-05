We waren al een tijdje op de hoogte van de remake van Metal Gear Solid 3: Snake Eater, maar wisten niet dat er een kleine naamsverandering zou worden doorgevoerd. Konami heeft via Twitter uitgelegd waarom dit is gedaan.

Je zal waarschijnlijk niet de enige zijn die zich afvraagt waarom de titel van de remake de 3 veranderd heeft naar een Delta-teken. Dit is gedaan omdat dit symbool bij het concept van de game past. Delta betekent veranderen zonder de structuur aan te passen en dat is exact wat er met de remake wordt gedaan.

The Delta symbol (Δ) was chosen because its meaning fits the concept of the remake project.

Delta means "change" or "difference" without changing structure.

