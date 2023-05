De tweede patch voor The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is een feit. Deze pakt een aantal problemen aan en mogelijk een glitch.

Nintendo laat weten dat update 1.1.2 voor het nieuwste avontuur van Link twee bugs aanpakt, waarvan één met het geluid te maken heeft. Tevens is de totale ervaring verbeterd door wat andere problemen op te lossen. De volledige lijst is als volgt:

Audio Bug Fixes Fixed an issue where the sound would play at an extremely high volume in certain conditions. Additional Fixes Fixed an issue in the main quest, “Camera Work in the Depths”, where players could not progress beyond a certain point. Downloading the update will allow players to proceed past that point.

Several issues have been addressed to improve the gameplay experience.

Volgens Twittergebruiker OatmealDome is dit niet het enige wat wordt aangepakt met de nieuwe update. Waarschijnlijk is ook de glitch aangepakt waardoor je gemakkelijk items kon kopiëren.