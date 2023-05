Het is de bedoeling dat Warhammer 40,000: Space Marine 2 dit jaar in de winkel zal liggen. De release laat dus niet lang op zich wachten, maar tot nu toe hebben we nog maar weinig van de game zelf gezien. Gelukkig is er nu weer een tipje van de sluier opgelicht.

Saber Interactive en Focus Entertainment hebben een nieuwe video van Warhammer 40,000: Space Marine 2 vrijgegeven. Deze is maar één minuut lang, maar maakt wel indruk met zijn brute actie. De nieuwe trailer check je hieronder.