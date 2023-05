Battlefield 2042 was dan niet echt in een goede (technische) staat toen de game uitkwam aan het einde van 2021, maar in de maanden die daarop volgden heeft EA de game wel blijven voorzien van updates om het geheel beter te maken. Zo staat er binnenkort weer heel wat nieuws op de planning, want het vijfde seizoen is aangekondigd onder de naam ‘New Dawn’.

Een nieuw seizoen betekent steevast ook nieuwe content en dat is hier ook het geval. We krijgen een nieuwe map om op te spelen (het winterse ‘Reclaimed’), drie nieuwe wapens (de XCE Bar, GEW-46 en BFP.50) en verschillende tweaks en quality-of-life verbeteringen staan ook op de planning.

New Dawn gaat live op 7 juni, bekijk hieronder een trailer.