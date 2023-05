Tom Henderson van Insider Gaming, over het algemeen een betrouwbare bron, liet eerder al weten op de hoogte te zijn hoe lang de batterij van de streaming handheld Project Q meegaat. In een nieuw artikel wordt er nogmaals bevestigd dat de batterijduur 3 tot 4 uur is. Dat is niet bijster lang en ligt in lijn met de DualSense controller, die ook iets minder lang meegaat.

Nu heeft Sony hier nog geen uitspraken over gedaan of specificaties gedeeld, dus vooralsnog noteren we dit als een gerucht. Als het goed is hoeven we echter niet lang op meer informatie te wachten, aangezien Jim Ryan tijdens de PlayStation Showcase aangaf dat er spoedig meer details gedeeld worden. Project Q moet eind dit jaar, vermoedelijk in november, uitkomen.