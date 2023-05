Het is tegenwoordig populair om games – soms zelfs al voor de release – van een Season Pass te voorzien en het had niet veel gescheeld of Elden Ring had dezelfde behandeling gekregen. Tenminste, dat is het geval als we modder en FromSoftware-specialist Lance McDonald mogen geloven.

Volgens McDonald stond een Season Pass “voor 100%” op de planning en zou het twee uitbreidingen bevatten. Echter heeft men er overduidelijk voor gekozen om die plannen uiteindelijk toch te schrappen, zodat ze zich volledig op de aankomende uitbreiding Shadow of the Erdtree konden richten. Eerder werd Elden Ring al voorzien van een gratis update die PvP-gevechten toevoegt aan het Colosseum.

Het is nog niet bekend wanneer Shadow of the Erdtree moet verschijnen, mogelijk dat de uitbreiding tijdens Summer Game Fest z’n opwachting gaat maken.