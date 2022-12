FromSoftware brak het jaar 2022 open met Elden Ring, die meteen werd gebombardeerd tot één van de favorieten voor Game of the Year 2022. De game werd sindsdien meerdere malen in verband gebracht met uitbreidingen en (gratis) updates en Bandai Namco heeft nu duidelijkheid gegeven.

De uitgever heeft namelijk onthuld dat de ‘Colosseum update’ voor Elden Ring vandaag uitgerold gaat worden. Zoals de naam al zegt draait deze gratis update om de verschillende colossea die je in Limgrave, Leyndell en Caelid kunt vinden. Spelers kunnen op deze plekken de strijd met elkaar aangaan in duels, free-for-alls of teamgevechten.

Om ons alvast een voorproefje te geven, heeft de uitgever tevens een trailer gedeeld. Let’s get ready to rumble!