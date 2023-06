Gezien Diablo IV ook op consoles uitkomt is het natuurlijk mogelijk om Trophies en Achievements te verzamelen. De Trophies van de game zijn inmiddels online gegaan op het PlayStation Network en die hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Vanzelfsprekend zijn de Achievements hetzelfde, maar gezien die nog niet op Xbox Live staan is het onbekend wat de Gamerscore waarde per Achievement is. Desalniettemin weten we nu wel wat de doelstellingen zijn en het ziet er op zich niet al te ingewikkeld uit.

Het is vooral een tijdrovende bezigheid om die platinum Trophy te bemachtigen, want je moet level 100 bereiken en level 50 met een hardcore personage. Ook vraagt de game je met verschillende klassen te spelen.

Platinum

Platinum

-Collect all other trophies.

Goud

Worldly Slayer

-Kill any World Boss.

Estuar Sightseer

-Explore all of Estuar.

Curious Collector

-Unlock all Codex of Power Aspects.

True Perseverance

-Reach Level 50 with a Hardcore character.

Devoted Protector

-Reach Level 100 with any character.

End of the First Mother

-Defeat Uber Lilith.

Zilver

Hammer Down

-Kill 50 enemies while Berserking as a Barbarian.

Shifty Swipes

-Kill 50 enemies in Werebear form and 50 enemies in Werewolf form as a Druid.

Army of Bones

-Summon 100 Skeleton Mages or Warriors as a Necromancer.

In and Out

-Kill 50 enemies in Melee range and 50 enemies out of melee range as a Rogue.

Master of the Elements

-Kill 100 enemies with Fire, Frost, or Lightning damage as a Sorcerer.

Convenient Crafts

-Craft any Elixir, and any Incense.

Potent Alterations

-Upgrade a piece of Armor, Jewelry, and a Weapon.

Living Nightmares

-Complete a Sacred and Ancestral Nightmare Dungeon.

Turning the Tides

-Collect 1000 Aberrant Cinder in Helltide zones.

Chaotic Whispers

-Open 10 Caches of Chaos from the Tree of Whispers.

First Aid

-Upgrade your Healing Potion to max tier.

Faster Combatant

-Get 5 PvP kills.

Brons

Emancipation

-Complete the campaign

Dedicated Protector

-Reach Level 50 with any character.

Legion Killer

-Kill 666 Demons, Fallen, or Goatmen.

Undead Undone

-Kill 666 Ghosts, Skeletons, or Zombies

Exterminator

-Kill 666 Snakes or Spiders

Turned

-Kill 666 Drowned, Vampires, or Werewolves

Tortured Souls

-Kill 666 Bandits, Cultists, or Knights

Diablo IV is vanaf 6 juni verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.