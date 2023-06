De wereld van Spider-Man en Miles Morales was op z’n minst groot te noemen. Je kreeg heel Manhattan voor je kiezen om doorheen te slingeren, maar als dat in perspectief wordt gesteld met Spider-Man 2, dan valt het in het niets.

In een interview met Famitsu heeft creative director Brian Intihar aangegeven dat de map is uitgebreid met Queens en Brooklyn, waardoor de game qua omvang ruwweg twee keer zo groot is als de oorspronkelijke map.

Hoewel deze twee wijken iets kleiner zijn, kennen ze een andere charme dan Manhattan, waardoor het uniek en fris aanvoelt.

“We’ve added Queens and Brooklyn to the map, which makes it roughly twice the size of our previous work. These two neighbourhoods are a bit smaller and more residential, so they have a different charm than Manhattan. We have prepared some unexpected situations that we have never seen before, such as battles using the river that runs between the neighbourhoods, so please look forward to them.”