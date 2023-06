Tijdens de PlayStation Showcase van vorige week werd duidelijk dat je in Marvel’s Spider-Man 2 kan switchen tussen Peter Parker en Miles Morales. Het was alleen niet duidelijk of je dit kan doen wanneer je wilt of dat dit op specifieke momenten zal gebeuren. Hier heeft Insomniac nu duidelijkheid over gegeven.

Creative director Bryan Intihar heeft tegenover Eurogamer aangegeven dat wanneer je verhaalmissies speelt, er voor jou gekozen wordt wanneer je met wie speelt. De reden hiervoor is dat dit beter voor het verhaal is.

“When you’re playing the main story, we control when you switch between Pete and Miles… it’s done in service to the story when we’re making those switches, for sure. So, as you saw on that gameplay reveal, which is a segment of the main story, we are pre-determining those based on what we want to do for how the story plays out.”

In de open wereld kan je zelf bepalen met welke Spider-Man je aan de gang gaat. Beide superhelden hebben elk hun eigen content en er zijn opdrachten die je met beide kunt spelen. Het switchen tussen Peter en Miles kan met een simpele druk op de knop en gaat razendsnel.

“You’ll be able to – in the open world – freely switch between them with a simple button press, Being able to switch in the open world so quickly between the two characters is really, really awesome. Just being able to pick and choose who I want to play as for a certain activity… it’s been so awesome to have that feature. [It’s] something we probably wouldn’t have explored previously.”

Elke held heeft ook zijn eigen skill tree, en er is een derde skill tree die voor allebei geldt. Hierdoor voelen beide Spider-Man personages vertrouwd aan, maar zijn ze toch verschillend.