Marvel’s Spider-Man 2 is een game waarin het avontuur zich niet beperkt tot één van de twee Spider-Mans. Zowel Peter Parker als Miles Morales zijn beschikbaar om mee te spelen, wat al geruime tijd bekend is. Dit wierp ook al snel de suggestie op dat de game coöperatieve features zou kunnen bevatten.

Dit is niet het geval, zo werd onlangs al door Insomniac Games bekendgemaakt. In een interview met The Washington Post gaat Bryan Inithar hier nu ietsje dieper op in. Zo zegt hij dat er genoeg mooie coöp games zijn, maar dat ze in deze game juist het verhaal van twee verschillende helden willen vertellen.

Deze game is vanaf het begin af aan al in ontwikkeling met het idee dat het voor één speler is. Je zult gaandeweg ook keuzes moeten maken, grote keuzes. Die hebben impact en op het moment dat dit in coöp toegepast moet worden, brengt dat technisch gezien uitdagingen voort.

“From day one, we always said we wanted to make a single-player experience. There’s a lot of great co-op games out there, but we wanted to tell the experience of two spider heroes. You have to make some big decisions, whether it’s design decisions, tech decisions for something like co-op.”