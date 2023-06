Alan Wake 2 werd onlangs van een releasedatum en een nieuwe trailer voorzien. Mocht je dat gemist hebben, dan kan je daarvoor bij onze eerdere berichtgeving terecht. Vandaag weer een nieuwtje, want Remedy Entertainment heeft een nieuwe video uitgebracht.

Het gaat hier om een achter-de-schermen video die het personage Saga Anderson introduceert. Zij is een FBI-agente en de co-protagonist van de game, die je naast Alan Wake onder de duimen krijgt in het avontuur.

De video is zeker even het bekijken waard, dus druk hieronder op play. Noteer 17 oktober in je agenda, dan verschijnt Alan Wake 2 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.