Hoewel Sony ‘agressieve plannen’ heeft voor cloud gaming en momenteel druk in de weer is met de streaming handheld Project Q, waarschuwt Sony-topman Kenichiro Yoshida in de Financial Times (paywall) ook voor de technische problemen met cloud gaming. Hoewel hij de technologie ‘erg lastig’ noemt, geeft hij tegelijkertijd ook aan dat het bedrijf er klaar voor is om die uitdaging aan te gaan.

Volgens Yoshida blijft het grootste probleem met cloud gaming de lacenty. Dat is de tijd die nodig is om jouw input direct naar de game te vertalen. Daarnaast is er ook nog de uitdaging om de servers optimaal in te zetten. Teveel servers op de rustige momenten is geldverspilling. Heb je er echter te weinig als het druk wordt, dan krijg je weer performance problemen met ontevreden klanten als gevolg.

“I think cloud itself is an amazing business model, but when it comes to games, the technical difficulties are high. So there will be challenges to cloud gaming, but we want to take on those challenges.”