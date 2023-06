Later dit jaar mogen we Atlas Fallen verwachten, gemaakt door ontwikkelaar Deck13 die we kennen van The Surge en de originele The Lords of the Fallen. Hoewel de game er interessant uitziet, heeft het nog wel wat werk nodig wisten we te concluderen op basis van een vroege speelsessie eerder dit jaar.

De ontwikkelaar heeft daar nog wel even de tijd voor, aangezien de game op 10 augustus pas uitkomt voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. In de tussentijd is wel bekendgemaakt waar de ontwikkelaar op mikt als het gaat om de performance van de game.

Zo zal de game beschikken over een Quality modus. Die draait op een 4K resolutie met een framerate van 30 fps. Als je een hogere framerate prefereert, is het mogelijk om de game op 60 fps te spelen, de resolutie zal dan 1440p zijn. Op de Xbox Series S draait de game in Performance op 1080p met 60 fps.