The Division 2 kwam in maart van 2019 uit en de game krijgt tot op de dag van vandaag nog altijd ondersteuning met updates en extra content, wat eigenlijk niet de bedoeling was. Massive Entertainment heeft nu laten weten hoeveel gamers hier al van hebben genoten. Het zijn er flink wat.

De Zweedse ontwikkelaar laat via Twitter weten dat inmiddels meer dan 20 miljoen mensen The Division 2 hebben gespeeld. Binnenkort kunnen deze mensen weer nieuwe content spelen, want voor morgen staat Year 5 – Season 1: Broken Wings op het programma.