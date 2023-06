343 Industries werkt sinds de lancering van Halo Infinite gestaag aan nieuwe modi, updates en seizoenen en in die laatste categorie zal op 20 juni alweer het vierde seizoen – Infection – van start gaan.

Via de Halo Waypoint website heeft de ontwikkelaar nu onthuld dat dit seizoen tevens een nieuw progressiesysteem zal introduceren: Career Rank.

Dit systeem zal lijken op die van Halo: Reach en Halo: The Master Chief Collection, waarbij je progressie over alle multiplayer modi meegenomen wordt en je dus altijd voortgang zal boeken, of je nu solo in je favoriete playlist springt, of als je met je vrienden in een squad zit.

Rangen zijn daarbij opgebroken in kleinere “Grades”, waarbij iedere Grade weer een unieke naam en icoon heeft. Je rang zal tevens niet gereset worden bij nieuwe seizoenen en is meer bedoeld als een manier om je gehele voortgang in Halo Infinite bij te houden.