Eerder dit jaar verblijdde Capcom ons met hun remake van Resident Evil 4 en ook deze game toonde maar weer eens aan dat het Japanse bedrijf op dit moment op volle toeren draait, want Capcom scoort hit na hit.

Al die creatieve inspanning betaalt zich nu tevens uit in keiharde knaken, want de ontwikkelaar en uitgever heeft bekendgemaakt dat Resident Evil 4 Remake inmiddels meer dan 3,7 miljoen keer over de toonbank is gegaan.

Daarmee staat de actie-horror titel op nummertje 24 in hun eigen lijst met Platinum Games en de verwachting is dat de game met de jaren nog een aantal plekjes zal stijgen. Er is immers een aparte modus voor de PlayStation VR2 in ontwikkeling en naar verluidt zal de game tevens de Separate Ways uitbreiding gaan krijgen.