Tijdens de PlayStation Showcase van onlangs werd Alan Wake 2 voor het eerst echt goed getoond, al was het slechts via een trailer. Niet lang daarna konden we kennismaken met Saga Anderson, één van de protagonisten in de game en nu krijgen we opnieuw wat van de titel te zien.

Zojuist heeft Remedy Entertainment tijdens de Summer Game Fest showcase nieuwe gameplay van de titel getoond, die absoluut het bekijken waard is. Noteer ook 17 oktober in je agenda, want dan verschijnt Alan Wake 2 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.