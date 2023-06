Diablo IV is nu officieel verkrijgbaar, maar mensen met een pre-order kregen afgelopen vrijdag al toegang tot de game. Sindsdien wordt de game massaal gespeeld en nu we de officiële releasedatum voorbij zijn, kan Blizzard Entertainment melden dat het de meest succesvolle game van de uitgever ooit is.

Sinds de early access periode hebben spelers samen de game al voor 93 miljoen uur gespeeld, wat gelijk staat aan 10.000 jaar. Hoewel het aantal verkopen (nog) niet bekend is gemaakt zegt het aantal speeluren eigenlijk al genoeg: de game is een immens succes.

Niet zo gek ook, de game kreeg vooral lovende kritieken en zo was ook Johnny erg over de titel te spreken. Zijn review lees je hier op PlaySense. Heb jij Diablo IV al gespeeld?