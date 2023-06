Love him or hate him, maar Hideo Kojima is een grote bekendheid in de gaming industrie en hij is het brein achter een paar ontzettend gewaardeerde games. Het bleek dan ook een kwestie van tijd voordat we meer beelden en verhalen konden verwachten omtrent de Japanse regisseur.

Dat is ook precies wat er gaat gebeuren. In samenwerking met PlayStation Studios en Kojima Productions komt men namelijk met de documentaire “Hideo Kojima: Connecting Worlds” op de proppen. De docu volgt het verhaal van Hideo Kojima, hoe hij z’n eigen studio heeft opgericht en de ontwikkeling van Death Stranding.

Daarbij zullen andere namen de revue passeren, zoals vrienden en mederegisseurs Guillermo Del Toro en George Miller. Het is nog niet bekend wanneer de documentaire moet verschijnen, maar de onderstaande trailer zegt dat we de film “spoedig” mogen verwachten.