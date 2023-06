De lancering van No Man’s Sky verdiende allerminst de schoonheidsprijs en velen betichtten oprichter Sean Murray van valse marketing en loze beloftes. Over de jaren heeft Hello Games hun game echter voorzien van een gigantische hoeveelheid gratis updates en sindsdien is de survival titel onherkenbaar veranderd.

Het einde is overigens nog niet in zicht, want de Britse studio gaat wederom een nieuwe update uitrollen: Singularity. Dit maakt Murray bekend via de website van Xbox. Singularity is het tweede hoofdstuk van het verhaal wat met de Interceptor update is afgetrapt. De oprichter belooft een verhaal wat draait om corruptie van AI’s en robotische opstanden.

Tijdens deze expeditie kunnen spelers natuurlijk allerhande beloningen verwachten en op het einde van de rit zal de community een “grote keuze” moeten maken die van invloed zal zijn op wat er verder gaat komen.