Preview | The Crew Motorfest – Vijf jaar geleden kwam Ubisoft met The Crew 2, een game die het concept van het eerste deel als basis nam en verder uitbreidde met de toevoeging van varen en vliegen. Na vijf jaar en veel seizoenen aan extra content en additionele activiteiten, wordt het tijd voor iets nieuws. Zeker als je bedenkt dat de omgeving al sinds het begin van de franchise de Verenigde Staten is. Een gigantisch landschap dat alles te bieden heeft. Nu vertrekken we naar Hawaï en hoewel dat nog steeds Amerikaans grondgebied is, moet het voor een welkome afwisseling zorgen.

Nieuwe omgeving, nieuwe festiviteiten

The Crew Motorfest speelt zich af op het tropische eiland van Hawaï, die naar The Crew tradities op bepaalde schaal is nagemaakt. Gezien de eilandengroep verre van de omvang van de VS heeft, is het aannemelijk dat de speelomgeving nu meer op ware grootte is daar waar je in de voorgaande delen in pakweg anderhalf tot twee uur een compleet rondje kon rijden. Hoe dan ook, Ubisoft kennende komen ze met een grote speelwereld waarin genoeg te beleven valt en hier hebben we via een korte previewsessie even kennis mee mogen maken.

The Crew Motorfest is net zo’n bombastisch spektakel als de voorgaande delen, waarbij het nu draait om het titulaire Motorfest. Dit evenement is naar Hawaii gereisd om daar een reeks races, evenementen en andere activiteiten op de speler af te vuren. Om precies te zijn gaat het om O’ahu, niet het grootste eiland van Hawaï, maar wel waar het meeste leven te vinden is. Ook is er genoeg variatie te vinden om spectaculaire races te organiseren en dat is wat we natuurlijk krijgen in de breedste zin van het woord. De game gooit dat namelijk direct op je bord als je aan het avontuur begint.

Via een introductie video word je langs alle aanwezige disciplines geleid terwijl je tussendoor even plaatsneemt achter het stuur. Qua variatie hoeven we ons wat dat betreft geen zorgen te maken. Zo zijn er races in de avond op nat asfalt, waarin de Japanse driftbakken een rol spelen om even later vol door de jungle te racen op een off-road parcours. De hypersnelle racemonsters ontbreken ook niet en zo kun je tevens deelnemen aan races die overduidelijk zijn geïnspireerd door de Formule 1. Voor zover wij konden zien zit de auto van Max Verstappen zelfs in de game, maar dat is dan wel gelijk ook de enige gelicenseerde F1-bak.

Is dat alles? Nee, zeker niet. Met een enorme variatie in voertuigen is er volop keuze. Dat zie je terug aan races in de jungle, in de nacht, maar ook mag je evenementen verwachten waar je aan deelneemt met een vintage auto. De echte klassiekers, die niet zijn uitgerust met high-end technische snufjes, nitro en meer. Daarnaast lijkt Lamborghini een grote rol te spelen in de game, want het merk is erg goed vertegenwoordigd. Zelfs met specifieke Lamborghini evenementen, waarbij je met de grootste racemonsters uit hun historie deelneemt aan diverse activiteiten, die over het hele eiland te vinden zijn.

Vliegen en varen?

In The Crew 2 was het mogelijk om on-the-fly te wisselen van type voortuig, waardoor jezelf van A naar B verplaatsen letterlijk geen belemmering was in het geval vliegen sneller ging of als er water tussen jou en je doel lag. Van dit alles hebben we tijdens het spelen eigenlijk niks gezien en navraag leert ons dat het zeker in de game aanwezig zal zijn, maar of het terugkomt in specifieke activiteiten is nog de vraag. Daar is Ubisoft namelijk wat vaag over. Wel is het zeker dat je deze vervoersmiddelen kunt gebruiken om je over en rond het eiland te verplaatsen dus dat is alvast iets.

Gezien Ubisoft in de communicatie echt spreekt over een ‘autocultuurfestival’ ziet het er echter naar uit dat het wat teruggeschaald is. Dat verklaart wellicht ook waarom motoren een ondergeschikte rol lijken te spelen. Wat niet is aangepast, is dat het concept van ‘The Crew’ behouden is gebleven. Dit wil zeggen dat je nog altijd met je eigen crew deel kunt nemen aan hetgeen de game te bieden heeft. Maar als je daar geen trek in hebt ben je natuurlijk vrij om ook gewoon in je eentje te racen. Wat dat betreft zal The Crew Motorfest weinig in dat concept afwijken.

Van alles en nog wat

Het mag voor zich spreken dat The Crew Motorfest vooral voortborduurt op wat we reeds van de franchise kennen. Dit kunnen driftraces zijn, maar ook punt-naar-punt races, races op vaste circuits, door een stad en ga zo maar door. Juist de omgeving van Hawaï moet daarin de verfrissing vormen, want qua gameplay voelde de game in het half uurtje spelen vooral als meer van hetzelfde aan. Geen slechte zaak overigens, want bij een game als deze is het vooral een geval van meer van hetzelfde willen spelen. In dat kader kunnen we je ook nog weinig melden over eventuele vernieuwingen, innovaties of nieuwe zaken, want uit de info die we hebben en wat we konden spelen, komt dit in ieder geval niet naar voren. Vergeet niet, het is en blijft een arcaderacer wat niet zal veranderen.

Erg interessant is overigens dat de geruchten kloppen: je kunt je gehele garage van The Crew 2 meenemen naar deze game. Dus als je in die game een behoorlijke collectie van voertuigen hebt opgebouwd, hoef je in The Crew Motorfest in ieder geval niet vanaf nul opnieuw te beginnen. Helaas wilde Ubisoft hier tijdens de presentatie niet over in detail gaan, dus net zoals wel meer andere zaken is het allemaal nog wat troebel hoe het uiteindelijk zal werken en of er in dat kader dan nog een verzamelelement overblijft in de nieuwe game. Er zullen natuurlijk nieuwe voertuigen in de racer zitten, maar dat is dan meer een aanvulling op het bestaande aanbod, dat van zichzelf al behoorlijk fors was.

Mooie plaatjes

Tot slot willen we graag kwijt dat de game er grafisch meer dan prima uitziet. Hoewel we niet in de meest optimale situatie hebben kunnen spelen (via stream), viel vooral op dat het ongekend kleurrijk is. Natuurlijk zien de voertuigen er allemaal heel strak en stijlvol uit, maar ook de diverse omgevingen komen goed uit de verf. De contrasten zijn groot als je het ene moment in de nacht over de natte straten van Honolulu raast om even later dwars door de blubber van de jungle te raggen. Het is een plezier om te aanschouwen, zeker omdat de game naar wat het lijkt met visuele effecten speelt zoals reflecties om het die finishing touch te geven. Tegelijkertijd zie je het arcade element weer terug in de destructie van de omgeving. Veel losse objecten, zoals lantarenpalen en relatief kleine bomen blaas je zonder problemen omver. Verwacht dus geen realisme in dat opzicht.

Voorlopige conclusie

The Crew Motorfest is vooral meer van hetzelfde. De nieuwe setting is een leuke stap vooruit en O’ahu lijkt genoeg diversiteit te bieden waardoor we ons zeker niet zullen gaan vervelen. De vraag is echter of we nu wel of niet ook gaan racen met boten en vliegtuigen, want dat was in The Crew 2 best wel een toffe toevoeging. Voor de rest is het vooral meer van hetzelfde in een nieuw jasje met een wat beter onderscheid in disciplines, die je zowel onderweg als via een menu kunt activeren. Hierdoor lijkt het wat overzichtelijker, maar dat is de eerste oogopslag. Hoe dan ook, The Crew Motorfest lijkt een prima arcade racer in wording, maar het zal voor innovatie geen prijzen gaan winnen. Vond je de vorige delen tof? Dan kan het geen kwaad deze titel op je verlanglijst te zetten. De release staat gepland voor 14 september op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.