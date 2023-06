Tijdens Summer Game Fest vanavond heeft SEGA een gloednieuwe Sonic-game aangekondigd. In tegenstelling tot Sonic Frontiers betreft het hier een 2D-game, maar dan uiteraard wel in een modern jasje.

Je kunt de game alleen spelen, maar ook is het mogelijk om met meer spelers tegelijk aan de slag te gaan. Hieronder de eerste trailer, waarin de nodige gameplay getoond wordt. De game verschijnt dit najaar.

Een specifieke releasedatum is nog niet bekend, maar de titel is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.