Tijdens de PlayStation Showcase werd er vrij veel gameplay van Marvel’s Spider-Man 2 getoond, maar het ontbrak de showcase aan een releasedatum. Hierover gaf Insomniac Games aan dat ze die pas zouden aankondigen als ze er 100% zeker van zijn.

Dat zijn ze kennelijk al geruime tijd, want tijdens de Summer Game Fest showcase kwam de creative director even voorbij om over de game te vertellen. Nieuwe bewegende beelden werden niet getoond, maar wel kon de ontwikkelaar hier de releasedatum bekendmaken.

Oftewel, Sony heeft beide showcases aangegrepen om Spider-Man 2 even onder de aandacht te brengen. Nu het belangrijkste: de game verschijnt op 20 oktober 2023 voor de PlayStation 5.