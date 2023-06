Onlangs kondigde Rockstar Games de San Andreas Mercenaries update aan voor GTA Online, die voor 13 juni op de planning staat. We mogen nieuwe content en activiteiten verwachten, maar dat is niet het enige. De ontwikkelaar grijpt het moment ook gelijk aan om een aantal quality of life verbeteringen door te voeren.

Via persbericht heeft Rockstar Games nu een overzicht gegeven van alle zaken die aangepast worden of van een specifieke verbetering worden voorzien. Het zijn best wel wat handige functies die worden toegepast, wat de speelbaarheid beter ten goede zou moeten komen. Alle details hieronder op een rijtje.