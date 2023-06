Assassin’s Creed: Mirage is het eerstvolgende deel in de reeks, die spelers in de schoenen plaatst van Basim. Deze titel is volgens Ubisoft een hommage aan de eerste Assassin’s Creed-games en keert qua gameplay terug naar de roots: meer platform en stealth dus.

De setting is Bagdad in de negende eeuw en qua omvang is de map vergelijkbaar met die van Parijs, Constantinopel en meerdere plaatsen uit de vroegere games. Tijdens Ubisoft Forward heeft de uitgever een nieuwe story trailer gedeeld én ook hebben ze een deep dive in de gameplay gegeven.

Je kunt beide video’s hieronder bekijken en noteer 12 oktober in de agenda. Dan verschijnt Assassin’s Creed: Mirage voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Amazon Luna en pc.