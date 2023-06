Massive Entertainment werkt al een lange tijd aan Avatar: Frontiers of Pandora, maar op slechts een korte trailer en wat screenshots na hebben we er weinig van gezien tot op heden. Daar is nu eindelijk verandering in gekomen, want tijdens Ubisoft Forward heeft de uitgever de eerste, lange trailer laten zien.

In deze trailer krijgen we context bij het verhaal van de game, dat op zichzelf staat naast de films. Hierbij geeft Ubisoft aan dat je de wereld van Pandora zowel op de grond als in de lucht kunt verkennen, waartoe je alle vrijheid krijgt. Ook is er nog een tweede video verschenen, waarin je nog meer informatie krijgt over het avontuur.

Avatar: Frontiers of Pandora verschijnt op 7 december 2023.