Verschillende studio’s van Microsoft werken al behoorlijk lang aan hun eigen titels en een release bleef altijd uit in de afgelopen jaren. Zo werkt Ninja Theory inmiddels al jaren aan Hellblade II: Senua’s Saga. Sterker nog, de game werd al in 2019 aangekondigd.

Het is inmiddels ook al van een tijd geleden dat we voor het laatst iets van de game gezien hebben. Vanzelfsprekend mocht deze titel niet ontbreken tijdens de Xbox Showcase vanavond en zodoende hebben we hieronder nieuwe beelden.

Hiermee samen is ook de releasewindow aangekondigd en het blijkt dat de game in 2024 uitkomt. Een exacte releasedatum is nog niet bekendgemaakt.