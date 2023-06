Tekken 8 moet dit fiscale jaar uitkomen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Wanneer precies is echter nog in nevelen gehuld, maar voor het zover is kunnen een selecte groep gamers al met de game aan de slag.

Bandai Namco heeft namelijk een gesloten netwerktest aangekondigd, die op 21 juli 2023 van start gaat. Deze netwerktest bevat Ranked Matches, waarbij de keuze bestaat uit 16 speelbare personages en dit op 5 stages.

De personages zijn zoal:

Jin

Kazuya

Paul

Law

King

Lars

Jack 8

Xiaoyu

Nina

Leroy

Lili

Asuka

Hwoarang

Bryan

Claudio

De vijf beschikbare stages zijn:

Urban Square

Yakushima

Rebel Hangar

Sanctum

Arena

Om deel te kunnen nemen aan de gesloten netwerktest zul je je moeten aanmelden via deze website en wees er snel bij, het gaat op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt. De details van de test zijn zoals hieronder:

Week 1 – PlayStation 5

21 juli – 10:00 uur CEST – 24 juli, 9:00 uur CEST

Onderhoud vindt plaats tussen 21 juli 22:00 uur CEST en 22 juli 1:00 uur CEST

Week 2 – PlayStation 5, Xbox Series X|S, pc