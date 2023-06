Assassin’s Creed: Mirage zal over een paar maanden uitkomen en nu de release dichterbij komt, laat Ubisoft steeds meer van de game zien. Zo hebben ze in aanloop naar de Ubisoft Forward presentatie van morgenavond een achter de schermen video van de game gedeeld, waarin we meer gameplay te zien krijgen.

Een leuke onthulling is ook dat Assassin’s Creed: Mirage is voorzien van een speciale, nostalgische filter die de game een wat blauw-grijze tint geeft, wat de game heel erg op de originele Assassin’s Creed doet lijken. Je ziet het in de video hieronder in actie.

Assassin’s Creed: Mirage verschijnt op 12 oktober voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.