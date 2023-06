Nadat we tijdens de Summer Game Fest al een voorproefje kregen van Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, kondigt Ryu Ga Gotoku Studio tijdens de Xbox Games Showcase een geheel nieuwe game aan. Like A Dragon: Infinite Wealth zal in 2024 verschijnen voor in ieder geval Xbox en pc.

We zien Ichiban aanspoelen op een strand zonder enige kledij. De mensen op het strand spreken Engels, wat ons doet vermoeden dat Ichiban zich in Amerika bevindt. Wat voor game het precies gaat worden horen we binnenkort ongetwijfeld meer over. Check in ieder geval alvast onderstaande trailer.