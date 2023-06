In een nieuwe, uitgebreide video neemt Exoprimal director Hiraoka Takuro de aankomende coöp game van Capcom onder de loep. In de video wordt onder meer de eerste missie getoond, evenals het progressiesysteem.

Spelers zullen elke keer na een ronde ‘Dino Survival’, dat een modus is waarin twee teams van vijf het tegen elkaar en talloze dinosaurussen moeten opnemen, meer kunnen leren over het verhaal van Exoprimal.

Spelers zullen wanneer ze het spel spelen ook XP verdienen waarmee ze levels omhoog gaan. Je level is verbonden aan het exosuit dat je draagt. Wanneer je een level omhoog gaat zul je War Chests ontvangen, een soort lootbox dat cosmetics zoals exosuits, wapen skins en emotes bevat.

Exoprimal is vanaf 14 juli beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Het spel zal ook vanaf de release beschikbaar zijn via Game Pass. Capcom zal later vanavond nog meer info bekendmaken over Exoprimal tijdens de Capcom Showcase.