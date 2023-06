Na afloop van de Xbox en Bethesda Showcase is er grootst uitgepakt met een zeer uitgebreide Starfield Direct. Bekijk hieronder alles wat je kan verwachten wanneer de game op 6 september lanceert voor de Xbox Series X|S en pc. Naast heel wat uitleg over de gameplay, wordt ook de Collector’s Edition van de game getoond. Tot slot is de standaardversie ook direct vanaf dag één beschikbaar op Game Pass.