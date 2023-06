Bethesda heeft sinds het onder Xbox Game Studios valt één game uitgebracht, namelijk Redfall. Starfield zal ook dit jaar verschijnen en de uitgever blijkt consistent te zijn als het gaat om de framerate.

Todd Howard heeft tegenover IGN laten weten dat de consoleversie van Starfield zal draaien op een stabiele 30 frames per seconde. Er zal dus geen grafische modus zijn waarin je het spel op 60fps kunt spelen. Volgens Howard kan Starfield hoogstens af en toe op 60 frames per seconde draaien, maar ze willen liever een stabiele framerate behouden. Daarom is ervoor gekozen alleen een 30fps-modus aan te bieden.

“I think it’ll come as no surprise, given our previous games, what we go for. Always these huge, open worlds, fully dynamic, hyper detail where anything can happen. We do lock it at 30, because we want that fidelity, we want all that stuff. We don’t want to sacrifice any of it.”

“Fortunately in this one, we’ve got it running great. It’s often running way above that. Sometimes it’s 60. But on the consoles, we do lock it because we prefer the consistency, where you’re not even thinking about it.”