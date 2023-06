Later op de dag zal er een demo verschijnen van Final Fantasy XVI. Om dit heugelijke feit te vieren, is er een nieuwe trailer vrijgegeven.

Er is al aardig wat informatie over Final Fantasy XVI gegeven en er zijn ook verschillende video’s van de actie RPG getoond. Vandaag kun je om 10.00 uur zelf de game uitproberen door middel van een demo. Als dat nog niet genoeg is, is er ook een nieuwe trailer beschikbaar die je hieronder kunt bekijken.