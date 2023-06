Skull and Bones had eigenlijk eind vorig jaar moeten verschijnen, maar de game kreeg veel kritiek naar aanleiding van onder andere de gamescom presentaties. Ubisoft besloot daarop de game naar dit jaar uit te stellen, maar het was nog steeds niet goed zo bleek een paar maanden terug.

Wanneer Skull and Bones nu precies uitkomt is afwachten en tijdens de Ubisoft Forward presentatie heeft de uitgever daarover nog geen duidelijkheid gegeven. Wel hebben ze aangekondigd dat er een gesloten beta gepland staat voor 25 tot 28 augustus.

Om hier aan deel te kunnen nemen, dienen geïnteresseerden zich te registreren via de Skull and Bones website.