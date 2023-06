Tijdens de Starfield Direct Showcase werd er veel van de game getoond en ook werd er veel informatie gegeven. Wat toen niet werd gedeeld, waren de hardware-eisen voor de pc-versie van de game, maar ook die zijn nu bekend.

Om Starfield op de pc te kunnen spelen heb je minimaal een AMD Ryzen 5 2600X of Intel Core i7-6800K nodig in combinatie met een AMD Radeon RX5700 of NVIDIA Geforce 1070 Ti. De aanbevolen specs vragen om een AMD Ryzen 5 3600X of Intel i5-10600K. Als grafische kaart moet je een AMD Radeon RX6800 XT of NVIDIA Geforce RTX 2080 hebben.

Op welke resolutie en framerate je met de minimale en aanbevolen hardware kunt spelen is niet bekend. De volledige systeemeisen zijn als volgt: