Tijdens hun eigen Ubisoft Forward showcase liet de ontwikkelaar en uitgever de eerste échte beelden zien van Avatar: Frontiers of Pandora. Daarbij kregen we een releasedatum en platforms voorgeschoteld: 7 december voor de current-gen consoles en pc.

Nu heeft Ubisoft ook wat informatie vrijgegeven over de verschillende edities van de game, waarvan er in totaal drie zijn: Standard, Gold en Ultimate. De Standard editie spreekt voor zich, waar je bij de Gold Edition de game én de season pass krijgt, waarvan meteen het bestaan is bevestigd. De season pass bevat twee verhalende uitbreidingen en vanaf de launch kun je aan de slag met een extra quest, een cosmetische set en een unieke Banshee.

De Ultimate Edition is hetzelfde als de Gold Edition, waar je nog een Ultimate Pack en een digitaal artbook bij krijgt. Voor de liefhebbers van fysieke spulletjes komt er nog een Collector’s Edition, die de Ultimate Edition en verschillende goodies – bijvoorbeeld een steelbook en een standbeeldje – bevat.