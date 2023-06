Één van de meest succesvolle games ooit heeft weer een nieuwe mijlpaal bereikt. Bethesda Game Studios’ The Elder Scrolls V: Skyrim is meer dan 60 miljoen keer verkocht. De game bereikte deze mijlpaal meer dan 10 jaar na de originele release op de PlayStation 3, Xbox 360 en pc.

Deze statistiek maakte Bethesda Game Studios baas Todd Howard, die tevens de director was voor Skyrim, in een recent interview met IGN bekend. De 60 miljoen is opgemaakt uit de verkoopcijfers van alle verschillende edities die Skyrim in de afgelopen jaren heeft mogen ontvangen.

De laatste keer dat Bethesda verkoopcijfers van Skyrim bekendmaakte was in 2016, toen het spel meer dan 30 miljoen keer was verkocht. De verkoopcijfers van het spel zijn in de afgelopen zesenhalf jaar dus (bijna) verdubbeld.