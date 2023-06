Tijdens de Xbox Games Showcase mocht ook Ninja Theory even in de spotlight staan en de Britse studio had een sfeervolle trailer meegenomen van het aankomende Senua’s Saga: Hellblade II. We mogen het vervolg op Senua’s verhaal ergens volgend jaar verwachten.

Er gaat echter ook flink wat werk zitten in het maken van een dergelijke trailer en in een nieuwe development diary gaat Ninja Theory in op hoe ze de performances van de acteurs opnemen en verwerken. Zo is de opnameruimte gevuld met infrarood camera’s en worden de gezichten van de acteurs opgenomen.

Het is een leuk kijkje achter de schermen en zeker de moeite waard. Zoals gezegd lanceert Senua’s Saga: Hellblade II in 2024 voor Xbox Series X|S en pc.