Heb je de Expansion Pass voor Dead Island 2 gekocht, dan wacht je waarschijnlijk al even op de twee extra campagnes die beloofd zijn. Dambuster Studios heeft nu laten weten wanneer deze beschikbaar zullen worden gesteld.

De eerste nieuwe campagne heet ‘Haus’ en staat gepland voor het laatste kwartaal van dit jaar. Het tweede extra hoofdstuk heeft de naam ‘SOLA festival’ gekregen en zal uitkomen in het tweede kwartaal van 2024. De officiële omschrijving van beide uitbreidingen is als volgt:

“First expansion: How does a billionaire prepare for the zompocalypse? A techno-death cult with a healthy splash of debauchery and gore! The first story expansion, Haus, will release in Q4, 2023.

Second expansion: Welcome to the SOLA festival, where LA’s party people can greenwash their way to ecstasy and save the planet, one rave at a time. So L.A! SOLA Festival, will launch in Q2, 2024.”