De eerste en enige uitbreiding voor Cyberpunk 2077 is onderweg en we konden al melden dat het spionage-verhaal vergezeld zal worden door een update die behoorlijk wat systemen gaat verbeteren en zelfs volledig gaat transformeren. We blijven enigszins sceptisch, want het blijft Cyberpunk 2077, maar dit zou de game significant kunnen verbeteren.

Toch heerste er onder fans nog wat onduidelijkheid over de update en met name of deze alleen zal werken als de Phantom Liberty uitbreiding wordt gekocht. Dit leek ons al onwaarschijnlijk, omdat je dan te maken krijgt met conflicterende systemen. Maar het hoge woord is er (nogmaals) uit, ditmaal bij monde van TheSphereHunter, die tevens een stem inspreekt van één van de nieuwe personages.

“All of these changes are also coming in the base game, it’s not just in the expansion. The entire game has been redone with this stuff.”

Na bijna drie jaar extra ontwikkeling lijkt de beta van Cyberpunk 2077 eindelijk ten einde te komen. De uitbreiding Phantom Liberty zal op 26 september lanceren en de genoemde update zal rond die tijd uitgerold worden en ik vrees dat dan de vierde playthrough opgestart gaat worden. Gaan jullie Night City weer verkennen?