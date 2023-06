Tijdens de showcase van Microsoft verscheen CD Projekt RED kort ten tonele om de trailer én de releasedatum van Cyberpunk 2077: Phantom Liberty te onthullen. Vanaf 26 september zal de uitbreiding verkrijgbaar zijn.

Nu heeft VGC achter gesloten deuren een demo gezien van de uitbreiding, waarin men opmerkte dat er veel zaken veranderd zijn. Creative director Pawel Sasko was tijdens deze demo aanwezig om deze verandering te beamen.

Sasko zegt dat er ook achter de schermen veel is aangepast aan de game, wat in de vorm van een gratis update met de uitbreiding geïmplementeerd gaat worden. Zo is onder meer het politiesysteem opnieuw gebouwd, zijn gevechten in voertuigen nu aanwezig en zijn de perks en skill trees compleet vernieuwd.

Ook in de wereld zijn er zaken aangevlogen. Facties zullen elkaar (in voertuigen) achtervolgen en de AI van vijanden is verbeterd. Daarbij zijn er auto’s vanuit de base game geüpdatet en hebben vijandelijke voertuigen nu zwakke plekken. Auto’s kunnen tevens niet meer aangeschaft worden middels fixers, maar ze moeten worden verkregen via missies. Dat is nog maar een greep uit de zaken die aangepast worden en er staat volgens Sasko meer op stapel.

De prioriteit is echter om Phantom Liberty in goede staat af te leveren. Het is vooralsnog niet bekend wat er gaat gebeuren met last-gen platforms, maar de verwachting is dat deze update daar niet op uitgerold zal worden.