Review | F1 23 – Codemasters heeft ons door de jaren heen schitterende F1-games gebracht en net zoals diverse andere sportfranchises, is het een jaarlijkse zekerheid dat er een nieuw deel komt. Zeker nu de ontwikkelaar eigendom is van Electronic Arts, die zelfs helmsponsor is van Max Verstappen sinds dit seizoen. Nu het huidige seizoen lekker onderweg is, mogen we weer plaatsnemen achter het virtuele stuur in F1 23. Het nieuwste deel in de reeks, waarin het verhaal van Braking Point zich voortzet én waarin F1 World naar een hoger niveau wordt getild.

Konnersport is het elfde team

Waar we in 2021 met Aiden Jackson zijn opmars in de rangen van de Formule 1 konden meemaken, is hij in 2022 overgestapt naar een gloednieuw team: Konnersport Racing. Dit team is het elfde team op de grid en naast Jackson heeft Devon Butler plaatsgenomen. Die eikel uit het eerste verhaal naast Jackson plaatsen, dat is niet per se het beste idee. Maar ja, Butler Global – het bedrijf van zijn pa – is de titelsponsor van het team en heeft daardoor een aardige vinger in de pap. Je ziet mijlenver van te voren al aankomen dat dit gezeur gaat opleveren en dat is ook precies wat je krijgt in het verhaal dat pakweg een uur of zes tot acht duurt.

Waar we in het eerste verhaal van Braking Point al te maken kregen met de nodige drama, tilt Codemasters dat naar een nog hoger plan met richting het einde wat onverwachte plottwists. Eerlijk is eerlijk, waar het verhaal grotendeels nogal cliché lijkt, weet de ontwikkelaar er toch nog een leuke draai aan te geven die vrij uniek genoemd mag worden. Het doorlopen van Braking Point is net zoals de vorige keer best vermakelijk, waarbij je van race naar race hopt en dan vooral fragmenten uit een seizoen beleeft. Zo race je de ene keer een ronde of vijf op Silverstone om vervolgens een hele race in Singapore af te werken.

Tussen al deze races door zie je cutscènes die het verhaal aan je presenteren. Ook stap je in de schoenen van de teambaas, die de nodige beslissingen moet nemen. Én als team krijg je ook nog te maken met flinke uitdagingen in het kader van het voortbestaan van Konnersport Racing. Alles bij elkaar genomen maakt het tot een substantieel geheel waar je zeker plezier aan zal beleven, al kunnen we niet ontkennen dat de hoofdpersonages voornamelijk strontvervelende mensen zijn. Er zit geen greintje nuance in, de figuren zoeken continu de confrontatie op en meer. Nu zijn we niet op zoek naar een zoetsappig verhaal, maar bijna iedereen laten overkomen als een klootzak is op zich ook een kunst. Formule 1 is emotie en drama, maar het moet niet doorslaan naar een soap.

F1 World is nu wel de moeite waard

Vorig jaar introduceerde Codemasters F1 Life. Een soort eigen thuis in de wereld van de Formule 1, maar we stipten toen aan niet echt onder de indruk te zijn. Het voelde als een loze toevoeging wat leuk voor even was, maar een aankoop van de game niet rechtvaardigde als grote vernieuwing. Dit jaar keert het terug als onderdeel van F1 World, maar dan nu wel met een zinnige bijdrage in de algehele speelervaring. Je kunt net zoals voorheen weer supercars verzamelen, je eigen leefruimte inrichten en meer. Allemaal niet zo boeiend, maar de activiteiten die hierbij komen kijken zijn dat daarentegen wel.

Je kan via F1 World nu deelnemen aan allerlei scenario’s die variëren van korte races tot langere races, series op stratenscircuits, online races en meer. Het doel is eenvoudig, goede resultaten boeken en content vrijspelen. Door deel te nemen aan deze activiteiten zul je nieuwe onderdelen unlocken, die je op je bolide kunt plaatsen. Ook kun je verschillende segmenten van je team verder ontwikkelen, waardoor je als coureur steeds beter materiaal tot je beschikking krijgt. Dit vertaalt zich weer naar een score die jouw ervaring/capaciteit uit doet beelden, wat een soort levelsysteem is voor online racen.

Hier is ook waar de Podium Pass om de hoek komt kijken. Door aan de wirwar van activiteiten deel te nemen, zul je in XP stijgen en daarmee boek je vooruitgang op de Podium Pass. Bij stijgen unlock je nieuwe cosmetische items, maar ook handige upgrades voor je auto en meer. Hier heb je de keuze uit een gratis en een betaalde variant en vanzelfsprekend is de game ook voorzien van een winkel waar je terecht kan voor allerlei (lelijke) cosmetische items, waar je in de praktijk verder niets aan hebt. Ook is het mogelijk om XP boosts te kopen, wat je sneller door de Podium Pass heen helpt.

F1 World is veel omvangrijker dan F1 Life vorig jaar en voelt nu als een echte toevoeging aan. Feit is echter dat we sceptisch moeten zijn, want dit voelt niet helemaal des Codemasters. Gezien EA nu de uitgever is en die natuurlijk ziet hoe lucratief modi als Ultimate Team in FIFA kunnen zijn, krijgen we sterk de indruk dat de uitgever de F1-games ook in die richting probeert te pushen. F1 World moet hierin een soort totale hub vormen, wat we terugzien aan wat aanpassingen. Zo kunnen quick races en dergelijke activiteiten niet langer in het hoofdmenu gevonden worden, want ze zijn hier ondergebracht. Beetje onhandig, want dit is enkel beschikbaar met een online verbinding/EA-account, waardoor er een online verplichting ontstaat.

Bekende koek, met wat verbeteringen

We zien F1 World de komende jaren de overhand krijgen in de F1-games, gezien dat het in-game verdienmodel voor de franchise is. Dit betekent echter niet dat andere zaken achterwege gelaten zijn. Naast Braking Point en F1 World heb je immers traditiegetrouw de online races waar je eventueel in competitieverband aan deel kunt nemen. Het merendeel van de tijd verliepen de races online ook vlekkeloos, wat een goed teken is. Ook kan je in singleplayer (of coöp) een carrière op poten zetten, eventueel zelfs je eigen team. In beide gevallen kan je kiezen voor een kort, gemiddeld of lang seizoen, waarbij je zelf de races selecteert. Best prettig, want zo kun je bijvoorbeeld circuits die je niet liggen weglaten.

Qua gameplay is het eigenlijk precies wat je al van de reeks kent, aangezien er niet echt vernieuwing te bespeuren valt (afgezien van de rode vlag en de optie tot 35% van een race rijden). Het zijn vooral tweaks die het wat strakker moeten maken, maar als je echt een stap vooruit had verwacht zal je van een koude kermis thuiskomen. Overigens is het mogelijk om te werken met Icons, wat iconische coureurs van weleer zijn. Die kan je eventueel contracteren voor de tweede positie in je team als je manager bent. Hieronder vallen Michael Schumacher, Ayrton Senna en jawel… Pastor Maldonado (via additioneel pakket). Je kan je voorstellen dat we moesten schaterlachen toen we deze clown tussen de echte iconen zagen staan. Props voor EA en Codemasters voor dit geintje.

Genieten in de nacht

Vorig jaar stipten we aan dat de game in grafisch opzicht wat verouderd aan begon te voelen. Het goede nieuws is dat de game er qua kleurcontrasten op vooruit is gegaan. Racen in de avond in Las Vegas of in Abu Dhabi zorgt voor een schitterend schouwspel, waarbij je op het laatste circuit zelfs een wat korrelig effect voor de schijnwerpers ziet wat het dwarrelende zand moet voorstellen. Het zijn dit soort momenten waarop de game overtuigend en indrukwekkend oogt, mede dankzij de strakke 4K resolutie en dat op een framerate van 60 fps (performance biedt 1440p tegen 120 fps). Hetzelfde gaat op voor de audio, die overtuigend is. Bovendien kent de game een lekkere soundtrack en de voice-acting is doorgaans prima, al voelt het Nederlandse commentaar wat statisch.

Nu zullen we niet beweren dat de game oogverblindend is, want overdag zie je toch al snel dat de achtergronden wat statisch zijn en dat lang niet elk circuit even mooi is. Codemasters gebruikt overduidelijk her en der oudere assets, maar daar valt mee te leven. Dit alles wordt echter een beetje treurig als je naar de animaties kijkt, waarbij we doelen op de podium ceremonies, maar ook bepaalde cutscènes en interviews. Met name het eerste is ontzettend houterig en gedateerd, wat een raar contrast oplevert met de rest. Een punt dat we vorig jaar al aanhaalden, maar wat overduidelijk niet veranderd is en dat is jammer.

Betere gameplay

Nu we richting het einde van de review gaan, willen we ook nog even aanhalen dat de game her en der nog wat kleine steekjes laat vallen. Zo zijn interviews af en toe complete lariekoek, waarbij de vraagstelling niet goed afgestemd is op de scenario’s in de race. Dat levert wat vreemde situaties op, hoewel het effect vervolgens vrij minimaal is. Sporadisch krijg je nog weleens een straf voor een fout van een ander en de game kent wat bugs. Zo roept Olav Mol doodleuk ‘Magnussen’ bij de gridopstelling, terwijl daar dan toch echt Hülkenberg staat. In het menu worden opties donker gemaakt wat de indruk wekt dat het niet selecteerbaar is, terwijl dat niet het geval is. Verder zagen we bij online races waar de AI aan meedoet dat juist de AI soms lag vertoont wat een beetje vreemd is.

Het zijn allemaal van die schoonheidsfoutjes en daar zullen we niet over vallen als het gaat om het totale plaatje. Dat neemt niet weg dat het zeker niet vlekkeloos is en dat Codemasters nog wat werk te doen heeft. Waar F1 23 wel gelijk goed mee uit de startblokken schiet, is dat alle problemen die het deel van vorig jaar kende als sneeuw voor de zon is verdwenen. De bolides waren niet al te fijn om te besturen, mede vanwege onderstuur, maar dat is nu allemaal aangepakt. Om het gedoe van vorig jaar te voorkomen is F1 23 nu voorzien van ‘Precision Drive’, waarmee controller spelers de input veel nauwkeuriger kunnen afstellen, wat voor een hele fijne besturing zorgt. Bovendien doet dat enigszins de kloof tussen controller en stuurwiel spelers verkleinen, omdat het nu met controller meer responsief is. Goed werk dus.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.