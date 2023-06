Met een releasedatum in oktober begint Alan Wake 2 stilaan onder de mensen te komen. Dit betekent ook dat ontwikkelaar Remedy langzaam maar zeker meer informatie over dit fel geanticipeerde vervolg de wereld instuurt. In een interview met Wccftech heeft Thomas Puha, communicatiedirecteur van Remedy, nu laten optekenen hoelang het precies zal duren om Alan Wake 2 uit te spelen.

Meer dan twintig uur, aldus Puha – die niet uitsluit dat je vaardigheden als gamer de titel langer of korten kunnen laten duren. Eveneens interessant: de man geeft aan dat Alan Wake 2 nog lang niet klaar is. Meer zelfs, Remedy is momenteel nog veel content in de game aan het steken en heeft dus zijn handen vol om het spel voor 17 oktober af te krijgen. Fingers crossed dat het lukt.

“It depends on your skills, but currently – and the game is not quite done yet because a lot of the content is still going in – we’re looking at over 20 hours.”