Square Enix heeft gedurende de ontwikkeling van Final Fantasy XVI al meermaals hun lof uitgesproken over Sony als ontwikkelpartner. Daarbij wordt ook Sony’s nieuwste console als een belangrijke factor genoemd, gezien de grafische kracht en de snelle laadtijden die het systeem biedt. Dat wordt met deze trailer nog eens even benadrukt.

De trailer draagt dan ook de naam ‘Next Gen Immersion Trailer’. We zien genoeg actie passeren waarbij ook nog wat van Sony’s accessoires zoals de Pulse 3D headset en DualSense in beeld komen, wat Final Fantasy XVI de ultieme Final Fantasy-ervaring zou moeten maken. Lang wachten hoeven we niet meer, Final Fantasy XVI verschijnt op 22 juni exclusief voor de PlayStation 5.