Veel gamers waren behoorlijk teleurgesteld over het feit dat Starfield op de Xbox Series-consoles enkel een 30 fps framerate zal kennen. Wat meer oplettende gamers haalden toen al aan dat het helemaal niet zo gek is als je eens goed gaat bekijken wat Starfield dadelijk allemaal wil bieden. De resolutie is namelijk niet het enige wat invloed op de framerate heeft.

Zoals we gewend zijn van Digital Foundry gaan ze diep op die materie in. De video duurt ongeveer drie kwartier. Het is een behoorlijke zit, maar er wordt wel echt van A tot Z uitgelegd waarom het ontbreken van een 60 fps modus gewoonweg logisch is. Nog niet overtuigd van Digital Foundry’s analyse? Laat ons in de comments weten waarom.